Руководительницу киевского банка задержали на миллионной взятке - полиция

Правоохранительными органами была задержана руководительница одного из структурных подразделений киевского банка во время получения взятки за реализацию имущества банка по заниженной стоимости, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители задержали руководительницу структурного подразделения киевского банка при получении ею неправомерной выгоды в размере $ 5000. Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей" – говорится в сообщении, на официальном сайте Национальной полиции Украины в среду вечером.

В ходе следственных действий полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную "схему" получения средств, которой злоумышленница пользовалась с ноября 2018 года

За реализацию имущества банка по заниженной стоимости сотрудница банка требовала почти миллион гривен.

Злоумышленница была задержана во время получения взятки в размере $5000.

"Женщине инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей" – подытожили в полиции.