В результате ДТП в Запорожье погиб ребенок

У В Запорожье нынешним вечером автомобиль Nissan Micra врезался в маршрутное такси с пассажирами. В результате аварии погиб ребенок, есть раненные.

Информацию об аварии, произошедшей в среду вечером в Шевченковском районе Запорожья, подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

По данным полиции, на улице Стефанова автомобиль Nissan Micra на закругленном участке дороги не выдержал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом Volkswagen.

Предварительно установлено, что в результате ДТП погиб мальчик - пассажир автомобиля Nissan Micra.

Водитель Nissan Micra, а также пассажиры маршрутки госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Свидетели происшествия сообщают, что в маршрутном такси было много пассажиров, на месте ДТП работало 4 бригады скорой помощи, которые просто на месте оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, после чего их госпитализировали в больницы Запорожья.