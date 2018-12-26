В результате ДТП в Запорожье погиб ребенок
У В Запорожье нынешним вечером автомобиль Nissan Micra врезался в маршрутное такси с пассажирами. В результате аварии погиб ребенок, есть раненные.
Информацию об аварии, произошедшей в среду вечером в Шевченковском районе Запорожья, подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.
По данным полиции, на улице Стефанова автомобиль Nissan Micra на закругленном участке дороги не выдержал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом Volkswagen.
Предварительно установлено, что в результате ДТП погиб мальчик - пассажир автомобиля Nissan Micra.
Водитель Nissan Micra, а также пассажиры маршрутки госпитализированы с различными телесными повреждениями.
Свидетели происшествия сообщают, что в маршрутном такси было много пассажиров, на месте ДТП работало 4 бригады скорой помощи, которые просто на месте оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, после чего их госпитализировали в больницы Запорожья.