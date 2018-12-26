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22:59 26.12.2018

Укрпочта: возможны задержки с доставкой почты в семи областях Украины

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Укрпочта: возможны задержки с доставкой почты в семи областях Украины

Руководство Укрпочты заявляет о возможной задержке доставки почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины, сообщает пресс-служба Укрпочты.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской области" – говорится в сообщении, на официальном сайте Укрпочты в среду вечером.

 

Теги: #укпочта #украина #корреспонденция
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Интерфакс-Украина
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