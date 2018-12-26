События

18:33 26.12.2018

Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе в среду, потерь нет – ООС

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Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе в среду, потерь нет – ООС

В течение текущих суток, 26 декабря, по состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, при этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сводке за среду.

В частности, враг совершил обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе Гнутово на Мариупольском направлении. Опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле н.п. Пески и Красногоровка на Донецком направлении, а также у пос.Гнутово на Мариупольском направлении. Подразделения обороняющихся подавляли огонь боевиков применением дежурных огневых средств.

Теги: #оос #обстрелы
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