События

02:37 26.12.2018

МинВОТ: в Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым

1 мин читать

В Черном море вблизи Таманского полуострова в районе мыса Железный Рог грузовое судно под флагом Монголии, что двигалось из порта Турции в порт "Кавказ" (РФ), село на мель, сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"По данным международной идентификационной системы AIS (Automatic Identification System), последняя информация о судне SUROV зафиксирована еще 2 недели назад. В нарушение требований Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года на корабле была отключена автоматическая идентификационная система (AIS). Однако благодаря именно этой системе есть возможность не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отключение AIS обусловлено незаконным мероприятием судна SUROV к закрытым портов Крыма. Причина этому - попытка иностранных компаний, причастных к морским перевозкам в закрытых портах, избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции.

Теги: #крым #судно #украина #черное_море
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Из-за непогоды в нескольких областях образовались пробки

В Украине из-за непогоды обесточено 556 населенных пунктов

Боевики разместили 22 системы "Град" в Луганской области

В четырех областях Украины из-за снегопада ограничено движение транспорта

В дополненном списке санкций РФ оказались украинские политики, отказавшиеся сотрудничать с "Оппозиционной платформой – За жизнь"

РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ "ТАС", "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"

Папа Римский на Рождество напомнил о необходимости достижения мира в Украине

В Украине во вторник снег, порывы ветра 15-20 м/с, в горах угроза оползней снега

В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 128 населенных пунктов

Киберполиция задержала хакера, распространявшего вирусы для кражи персональной информации

ПОСЛЕДНЕЕ

В Индии открыли самый большой в стране мост

Сирийские системы ПВО открыли огонь по мишеням близ Дамаска

Трамп не знает, когда закончится "шатдаун", и не меняет позицию по стене на границе с Мексикой

Мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник попали под российские санкции

Один украинский военный ранен в минувшие сутки на Донбассе - ООС

Киев получил все заказанные и оплаченные 47 польских трамваев Pesa

Турция стягивает войска и тяжелую технику к границе с Сирией

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

В Харьковской области полностью из-за непогоды обесточено 112 населенных пунктов

Одессе задержали мужчину, который в понедельник "заминировал" два важных объекта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА