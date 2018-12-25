События

19:02 25.12.2018

Мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник попали под российские санкции

1 мин читать

Мэр Одессы Геннадий Труханов включен в обновленный список российских санкций, утвержденный постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 года № 1656.

 Кроме того, в списке лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры – одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

Одесские СМИ приписывают В.Галантернику контроль над значительной частью рынка "Привоз", а также группой торговых центров City Center, торговым комплексом в Аркадии и еще рядом объектов недвижимости в городе, а также связывают его с одесскими телеканалами А1, GTV и "1-й городской Одесса". В то же время агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Теги: #санкции_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Лидеры и народные депутаты партии "Оппозиционный блок", лидер партии "Наши" Мураев  попали под российские санкции

Применение санкций РФ не будет ограничено имеющимися списками – юрист

Минпромторг РФ в случае необходимости внесет предложения по изменению санкций в отношении Украины

Попавшие в санкционные списки РФ компании должны провести ревизию своих активов на территории РФ – юрист

Лидер организации С14 считает, что РФ ошибочно ввела санкции против его однофамильца-галериста

Санкционный список РФ не стоит того, чтобы его обсуждать - Луценко

Аваков о санкциях РФ: Миллионы украинцев не перешибешь не санкциями, ни уголовными делами

Совет ЕС официально продлит санкции в отношении России

Реакцией на беспорядки в Харькове и Одессе могут стать санкции против России, заявляет глава МИД Латвии

СНБО рассмотрит вопрос введения санкций в отношении РФ - президент

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ "ТАС", "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"

Один украинский военный ранен в минувшие сутки на Донбассе - ООС

Киев получил все заказанные и оплаченные 47 польских трамваев Pesa

Турция стягивает войска и тяжелую технику к границе с Сирией

Папа Римский на Рождество напомнил о необходимости достижения мира в Украине

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

В Харьковской области полностью из-за непогоды обесточено 112 населенных пунктов

Одессе задержали мужчину, который в понедельник "заминировал" два важных объекта

Пасмурная, сырая и ветреная погода сохраниться в Украине в ближайшие сутки

Киберполиция разоблачила вмешательство в базы данных госучреждений, воинских частей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА