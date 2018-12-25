Мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник попали под российские санкции

Мэр Одессы Геннадий Труханов включен в обновленный список российских санкций, утвержденный постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 года № 1656.

Кроме того, в списке лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры – одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

Одесские СМИ приписывают В.Галантернику контроль над значительной частью рынка "Привоз", а также группой торговых центров City Center, торговым комплексом в Аркадии и еще рядом объектов недвижимости в городе, а также связывают его с одесскими телеканалами А1, GTV и "1-й городской Одесса". В то же время агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным подтверждением этой информации.