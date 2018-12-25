События

18:55 25.12.2018

Лидеры и народные депутаты партии "Оппозиционный блок", лидер партии "Наши" Мураев  попали под российские санкции

2 мин читать

Лидеры и народные депутаты партии "Оппозиционный блок" включены в перечень лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 года № 1656.

В частности, санкции введены в отношении председателя партии «Оппозиционный блок» Бориса Колесникова, народного депутата Вадима Новинского, а также Александра Вилкула, который может быть выдвинут от партии кандидатом в президенты. Кроме того, списке – другие депутаты фракции, не поддержавшие создание на базе фракции группы "Оппозицияонная платформа – За жизнь".

Кроме того, санкции введены в отношении народного депутата, лидера партии «Наши» Евгения Мураева.

Кроме того, в обновленный список санкций добавлены народные депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина". в том числе Александр Абдулин, Руслан Демчак, Николай Княжицкий, Георгий Логвинский, Татьяна Острикова, Виктор Пинзеник, Алена Шкрум и другие.

Из числа госслужащих в списке значится, в частности, глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Санкции также наложены в отношении главы Государственной погранслужбы Петра Цигикала.

Как сообщалось, 9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Второй сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников заявил, что партия не уполномочивала Ю.Бойко создавать "Оппозиционную платформу – За жизнь".

20 ноября фракция "Оппозиционный блок" на заседании приняла решение об исключении Ю.Бойко и Сергея Левочкина из фракции.

15 декабря партия провела съезд, где избрала Б.Колесникова председателем и изменила Устав.

В свою очередь, Ю.Бойко написал заявление в правоохранительные органы о правонарушениях, предусмотренных ст. 170 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности профсоюзов, политических партий общественных организаций), а также ч.2.ст. 358 УК (подделка документов).

Б.Колесников в связи с этим в статусе свидетеля дал показания в МВД и заявил о том, что заявление написано с целью сорвать съезд партии.

Санкции также введены против народного депутата, лидера депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника,

Согласно постановлению кабмина РФ, опубликованного на сайте правительства вечером в вторник, помимо дополнений в списке физлиц, на семь компаний увеличился перечень юрлиц, среди которых предприятия оборонного комплекса Украины (госконцерны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"), "Государственный экспортно-импортный банк Украины", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний страны "Центрэнерго", "Страховая группа "ТАС" и транспортно-логистические организации (ТЭП "Вертикаль", "Первая логистическая компания").

Расширенный перечень украинских физических и юридических лиц обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в новости "Москва расширила список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под санкции".

Теги: #санкции_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник попали под российские санкции

Применение санкций РФ не будет ограничено имеющимися списками – юрист

Минпромторг РФ в случае необходимости внесет предложения по изменению санкций в отношении Украины

Попавшие в санкционные списки РФ компании должны провести ревизию своих активов на территории РФ – юрист

Лидер организации С14 считает, что РФ ошибочно ввела санкции против его однофамильца-галериста

Санкционный список РФ не стоит того, чтобы его обсуждать - Луценко

Аваков о санкциях РФ: Миллионы украинцев не перешибешь не санкциями, ни уголовными делами

Совет ЕС официально продлит санкции в отношении России

Реакцией на беспорядки в Харькове и Одессе могут стать санкции против России, заявляет глава МИД Латвии

СНБО рассмотрит вопрос введения санкций в отношении РФ - президент

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ добавила в список санкций Укрэксимбанк, СГ "ТАС", "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"

Один украинский военный ранен в минувшие сутки на Донбассе - ООС

Киев получил все заказанные и оплаченные 47 польских трамваев Pesa

Турция стягивает войска и тяжелую технику к границе с Сирией

Папа Римский на Рождество напомнил о необходимости достижения мира в Украине

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

В Харьковской области полностью из-за непогоды обесточено 112 населенных пунктов

Одессе задержали мужчину, который в понедельник "заминировал" два важных объекта

Пасмурная, сырая и ветреная погода сохраниться в Украине в ближайшие сутки

Киберполиция разоблачила вмешательство в базы данных госучреждений, воинских частей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА