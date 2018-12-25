Жертвами цунами в Индонезии числятся уже более 400 человек
Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, достигло 429 человек, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
Ранее сообщалось о 373 погибших.
Число пострадавших от катаклизма превысило 1,4 тыс. человек.
Над разбором завалов и поиском жертв работают тысячи военнослужащих, полицейских и волонтеров, отмечает агентство.
Цунами в воскресенье обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.