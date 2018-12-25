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09:36 25.12.2018

Жертвами цунами в Индонезии числятся уже более 400 человек

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Жертвами цунами в Индонезии числятся уже более 400 человек

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, достигло 429 человек, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось о 373 погибших.

Число пострадавших от катаклизма превысило 1,4 тыс. человек.

Над разбором завалов и поиском жертв работают тысячи военнослужащих, полицейских и волонтеров, отмечает агентство.

Цунами в воскресенье обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.

Теги: #жертвы #цунами #индонезия
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