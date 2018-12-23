События

19:04 23.12.2018

В Белом доме не исключают, что "шатдаун" продлится до первых чисел января

1 мин читать
В Белом доме не исключают, что "шатдаун" продлится до первых чисел января

Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета, заявил в воскресенье директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

"Я думаю, что события в ближайшую пару дней будут развиваться не слишком быстро. На мой взгляд, вполне возможно, что "шатдаун" (приостановка работы ряда федеральных структур в связи с отсутствием бюджета - ИФ) продержится и после 28 декабря - до начала работы конгресса нового созыва", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Планируется, что приостановленные в субботу переговоры по бюджету в Вашингтоне возобновятся 27 декабря. Конгресс соберется в новом составе 3 января. Работа части американских федеральных учреждений приостановлена до одобрения бюджета.

Камнем преткновения при обсуждении бюджета стало требование президента США Дональда Трампа выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

В воскресенье Д.Трамп в Twitter в очередной раз заявил, что не видит альтернатив данному проекту, призванному, среди прочего, помочь в борьбе против нелегальной иммиграции.

Теги: #бюджет #перспективы #сша
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии

Патрик Шанахан с 1 января будет исполнять обязанности главы Пентагона – Трамп

В США стартовала ракета Falcon 9 с новейшим спутником GPS

Глава нацразведки США заявил о попытках России, Китая и Ирана повлиять на промежуточные выборы

В госдепе США заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента

Украина возвращает из США картину, которая была похищена во время Второй мировой войны

Мексика не планирует подписывать с США соглашения по мигрантам

Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане

Помпео: США обеспечат свою безопасность от угроз со стороны ИГ, несмотря на вывод войск из Сирии

Палата представителей США приняла временный бюджет с $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в воскресенье режим прекращения огня не нарушали – штаб ООС

Боевики в воскресенье режим прекращения огня не нарушали

Во Львове разрешили возобновить работу объектам рождественской ярмарки, где нет необходимости в нагревательных приборах

В Карпатах сгорела гостиница, один человек погиб

Станция метро "Лыбедская" возобновила работу после анонимного сообщения о минировании

В горсовете Львова сообщили о стабилизации состояния пострадавших от взрыва на ярмарке

На Харьковщине семейная пара пострадала в результате взрыва газа

Глава Госпогранслужбы констатирует увеличение числа нелегальных мигрантов, задержанных в Украине

Станция киевского метро "Лыбедская" закрыта после анонимного звонка о минировании

Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА