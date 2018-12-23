События

07:38 23.12.2018

За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

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За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В субботу российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, боевики совершили прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме того, опорные пункты украинских войск обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, что на Луганском направлении в районе населенного пункта Красногоровка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки двух боевиков уничтожено и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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Интерфакс-Украина
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