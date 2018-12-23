Госкино выделит более 2 млн грн для съемок нового фильма

Государственное агентство по вопросам кино профинансирует на более 2 млн грн новый украинский фильм "У-777. Победа над смертью", сообщила пресс-служба Госкино.

"22 декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Три-я-да Продакшн" контракт о предоставлении кинопроекту "У-777. Победа над смертью" государственной финансовой поддержки размером 2 млн 096 тыс. 956 грн, что и составляет общую стоимость производства фильма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, кинопроект стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино. Режиссером картины является Игорь Висневский, автором сценария - Елена Моренцова-Шулык. Продюсер фильма - Сергей Баранов.

По информации пресс-службы, в историко-биографической художественно-документальной ленте "В-777. Победа над смертью" рассказывается о выходце из Западной Украины Евгении Грицяке, который стал одним из руководителей восстания в Норильских лагерях 1953 года.

"Вся его жизнь была вызовом тогдашней системе, случаем, когда остаться в живых было невозможно. Он - украинец, юный оуновец, воин, политический заключенный, постоянная жертва политики КГБ, украинский йог. Но возглавить восстание пленных сталинского концлагеря означало "последний этап", - рассказали авторы фильма.

По словам режиссера Е.Моренцовой-Шулык, "если попробовать прямо пересказать события тех дней, то получится история о герое, который без страха и сомнений жертвует собой во имя других. Но это не так".

"Восстание осуществляют не люди без страха и сомнений, а люди, которые боятся потерять собственное достоинство. Это фильм о ряде сомнений, страхов, компромиссов, предательств, союзов и распрей, о бесконечном отчаянии и огромной надежде одного человека, одного народа, одной страны", - рассказала она.

Отмечается, что премьера фильма "У-777. Победа над смертью" в Украине запланирована на осень 2019 года.