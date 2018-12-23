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04:33 23.12.2018

Более 40 человек стали жертвами цунами в Индонезии

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Более 40 человек стали жертвами цунами в Индонезии

Цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни не менее 43 человек, еще 584 человека получили ранения, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.

Представитель ведомства Супоро Пурво Нугрохо проинформировал, что волны, по предварительным результатам исследований, были вызваны подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау.

По информации управления, разрушены десятки домов на побережье, пострадали, в том числе здания туристических отелей.

По оценкам властей, число жертв стихийного бедствия будет возрастать.

Цунами обрушилось на побережье около 21:30 по местному времени в субботу (16:30 по киевскому времени).

Теги: #жертвы #цунами #индонезия
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