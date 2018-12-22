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13:30 22.12.2018

За границей на постоянной основе работает 3,2 млн украинцев - Рева

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За границей на постоянной основе работает 3,2 млн украинцев - Рева

На постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн чел., констатирует министр социальной политики Андрей Рева.

"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн чел. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн чел.", - сказал А.Рева в ходе итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2018 году в субботу в Киеве.

По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн чел. Из них около 1 млн чел. работает официально и лишь 400 тыс. из них платят единые социальные взносы в Польше.

Теги: #заработки #рева #заграница
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