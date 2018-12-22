События

13:03 22.12.2018

СБУ заблокировала в 2018 году более 300 интернет-ресурсов, используемых РФ в гибридной войне против Украины

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СБУ заблокировала в 2018 году более 300 интернет-ресурсов, используемых РФ в гибридной войне против Украины

Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины в текущем году заблокировал доступ к более чем 300 интернет-ресурсов, которые РФ использовала для ведения гибридной войны против Украины, а международные преступные группировки - для распространения деструктивного информационного контента.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, в 2018 году особое внимание уделялось профилактике правонарушений в информационной сфере. В частности, предприняты меры превентивного воздействия в отношении 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы деструктивного содержания на аудиторию более 10 млн пользователей Интернета.

Таким образом, спецслужба не допустила совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Следственные подразделения СБУ осуществляют досудебные расследования в рамках 83 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов сообществ антиукраинского направления, которые сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовых беспорядкам и другим противоправным действиям. В текущем году в рамках таких дел 23 лицам сообщено о подозрении, вынесено 15 обвинительных приговоров суда.

Теги: #рф #сбу #гибридная_война
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