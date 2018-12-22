События

11:17 22.12.2018

Пограничники не выпустили из Украины в Турцию 5,6 кг янтарных изделий и стикеры для курения

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Пограничники не выпустили из Украины в Турцию 5,6 кг янтарных изделий и стикеры для курения

Пограничники Одесского отряда вместе с сотрудниками оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы и Управления СБУ в Одесской области помешали попытке незаконно переправить через границу скрытых товаров в пункте пропуска "Черноморский рыбный порт".

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, в ночь на субботу во время погранично-таможенного контроля грузовика турецкой регистрации, направлявшегося на один из теплоходов в Турцию, в тайниках под обшивкой были найдены 5,6 кг изделий из янтаря (почти 700 ед. бусов и браслетов), а также 1,700 тыс. пачек стикеров для курения.

Незаконно вывезти товары, скрыв в конструктивных особенностях, пытался водитель, гражданин Турции.

Грузовик задержан, обнаруженный янтарь и стикеры для курения оценочной стоимостью около 620 тыс. грн изъяты. Изделия из янтаря отправлены на экспертизу.

Теги: #сбу #пограничники
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