Почти 60% украинцев оценивают политическую ситуацию в стране как напряженную, а почти 28% - как взрывоопасную – опрос

В Украине 59% опрошенных оценивают политическую ситуацию в стране как напряжённую, а 27,8% - как критическую и взрывоопасную, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" им.Кучерива.

Согласно данным опроса, обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве, 59% респондентов в целом оценивают политическую ситуацию в стране как напряжённую, а 27,8% - как критическую и взрывоопасную, 5,7% - как спокойную, 1,9% - как благополучную, а 5,6% было тяжело ответить на вопрос.

Также 46,2% опрошенных считают, что наиболее подходящим для описания ситуации которая сложилась стране, будет высказывание, что "терпеть наше тяжелое положение уже невозможно", 36,3% - "жить тяжело, но можно терпеть", 8,7% - "уже на так плохо и можно жить", а 8,9% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, 52,1% респондентов считают, что в ближайший год никакого улучшения жизни не будет, 30,8% - было тяжело ответить, а 17,1% ответили, что жизнь более-менее наладится.

Опрос проводился с 13 по 29 сентября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, опрошены 1800 респондентов.