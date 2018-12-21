События

11:28 21.12.2018

Рева считает обоснованным снижение социальных норм для начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги

1 мин читать
Рева считает обоснованным снижение социальных норм для начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги

Министр социальной политики Андрей Рева считает обоснованным снижение социальных норм, на которых базируется система начисления населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

"В 2016 году было излишне начисленной субсидии в размере 16 млрд грн, в 2017 – 8 млрд грн, 2018 – 5 млрд грн. Это свидетельствует, что нормы потребления газа являются завышенными… Абсолютно правильная позиция правительства создать стимулы для экономного потребления – привести социальные нормативы потребления к фактическим", – сказал А.Рева в пятницу в ходе "часа вопросов" к правительству в парламенте.

Он привел пример, что, по данным "Кировоградгаза", потребители, не получающие субсидий, используют в месяц 2-3 куб. м газа для отопления на 1 кв. м, тогда как субсидианты – 4-5 куб. м.

Как сообщалось, в Меморандуме между МВФ и Украиной об экономической политике указывается, что наша страна берет на себя обязательство снизить на 11% социальные нормы, на которых базируется система начисления населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги после завершения отопительного сезона-2018/2019.

В частности, речь идет о сокращении нормы потребления газа с 4,5 куб. м на 1 кв. м площади до 4,0 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади и соответствующего уменьшения нормы централизованного отопления.

Теги: #минсоцполитики #жку #рева #субсидии
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минсоцполитики выступает за введение избирательных проверок получателей соцпомощи

В Украине в 2008-2017гг усыновлено более 27 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 6 мес.-2018 снизились в 4 раза

В Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса

В Украине на учете состоит 1,5 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса

Минсоцполитики за увеличение в 2 раза финансирования бюджетной программы соцзащиты "чернобыльцев"

Минсоцполитики предупреждает о выдающих себя за сотрудников министерства мошенниках

Рева: размер пенсий военнослужащих увеличится на 77%

В Украине на учете находится почти 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса

Минсоцполитики инициирует выделение каждому из освобожденных украинских заложников 100 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Половина украинцев не видит политических лидеров, которые могли бы эффективно руководить страной – опрос

Суд обязал защиту Н.Савченко ознакомиться материалами дела до 19 января

Около половины украинцев позитивно относятся к вступлению страны в ЕС - опрос

Первые 2 вертолета Airbus H225 уже на службе у Нацгвардии и ГСЧС - Аваков

Сторонники независимости Каталонии парализовали автодвижение в Барселоне

НАБУ завершило расследование дела уличенного на взятке в $15тыс. прокурора Генпрокуратуры и открыло материалы его защите

"Запорожсталь"  передал 200 доз донорской крови для детей-пациентов облбольницы

Более 800 человек, провокационно отправленных в "серую зону" между КПВВ на Донбассе, сверхурочно оформили украинские пограничники в четверг

Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

Около трехсот человек эвакуировали ночью с железнодорожного вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА