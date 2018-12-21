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10:35 21.12.2018

"Запорожсталь"  передал 200 доз донорской крови для детей-пациентов облбольницы

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"Запорожсталь"  передал 200 доз донорской крови для детей-пациентов облбольницы

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, передал 200 доз донорской крови для маленьких пациентов областной клинической больницы

Как сообщается в пресс-релизе компании, 200 доз донорской крови переданы отделению детской гематологии Запорожской областной клинической больницы.

При этом уточняется, что донорская кровь используется для компонентной терапии заболеваний.

На предприятии сильны традиции донорства: ежегодно в Днях донора принимают участие около 400 человек. В 2018 году запорожсталевцы сдали около 500 литров крови, которая передана для нужд медицинских учреждений города и области.

Комбинат системно оказывает поддержку запорожским медучреждениям. В 2018 году комбинат выделил 100 тыс. грн на приобретение медицинского оборудования для Запорожской детской больницы №1.

Также сообщается, что в рамках конкурса социальных инициатив "Мы – это город" комбинат реализовал проект по оснащению офтальмологического кабинета городской многопрофильной детской больницы № 5 современной аппаратурой для коррекции, восстановления и лечения органов зрения. Кроме того, предприятие системно участвует в благотворительных марафонах, направленных на сбор средств и приобретение медоборудования в детские больницы.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #донорская_кровь #запорожсталь
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