Более 800 человек, провокационно отправленных в "серую зону" между КПВВ на Донбассе, сверхурочно оформили украинские пограничники в четверг

Вопреки установленному режиму работы контрольных пунктов на Донбассе, пророссийские боевики продолжают создавать потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей направляя их через линию разграничения в темное время суток, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пророссийские наемники, целенаправленно действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан через линию разграничения в определенное время работы КПВВ и создают значительное накопление граждан и транспорта на временно оккупированной территории Украины. По истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов боевики, обостряя ситуацию безопасности в рамках дорожных коридоров, пропускают сразу большое количество гражданских лиц. Представители самопровозглашенных органов власти провоцируют оставление граждан на ночевку в т.н. "серой зоне", создавая предпосылки к угрозе жизни и здоровья этих людей, которые вынуждены спасаться на контролируемой территории Украины от крайне сложной социально-экономической ситуации, которую создала российская оккупационная администрация", - пояснили методы провоцирования боевиками напряженности в пунктах пропуска в Госпогранслужбе Украины в пятницу.

Так, говорится в сообщении, 20 декабря такие провокационные действия боевиков имели место во всех контрольных пунктах въезда-выезда, когда в 17.00 с временно оккупированной территории Украины сразу прибыло значительное количество граждан и автомобилей. Так в КПВВ "Станица Луганская" прибыло 246 граждан, в КПВВ "Новотроицкое" 64 автомобиля, в КПВВ "Гнутово" 25 автомобилей, в КПВВ "Майорское" прибыло 25 автомобилей, а к КПВВ "Марьинка" 28 машин.

"Во время общения с гражданами, пограничники выяснили, что оккупационные войска умышленно держали людей на своих блокпостах и некоторое время блокировали пропускные операции. Учитывая темное время суток и потенциальную опасность, которая исходит от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями, по решению командующего операции Объединенных сил работа указанных КПВВ была продлена", - рассказали в погранслужбе.

В результате пограничники из состава Объединенных сил дополнительно оформили 835 граждан в установленном порядке и их пропустили через линию разграничения.