События

09:51 21.12.2018

На неподконтрольные территории Донбасса направились 15 грузовиков с гумпомощью от международных организаций

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На неподконтрольные территории Донбасса направились 15 грузовиков с гумпомощью от международных организаций

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, благотворительный фонд "АИСМ Украина" и Международная организация по миграции направили на неподконтрольные Киеву территории Донбасса почти 270 тонн гуманитарных грузов.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ "Новотроицкое" (Донецкой области) на выезд на временно оккупированные территории последовали 15 грузовиков с гуманитарной помощью от этих организаций.

"Всего оформлено груз весом почти 270 тонн", - сказано в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #оон
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Интерфакс-Украина
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