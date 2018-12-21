На неподконтрольные территории Донбасса направились 15 грузовиков с гумпомощью от международных организаций

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, благотворительный фонд "АИСМ Украина" и Международная организация по миграции направили на неподконтрольные Киеву территории Донбасса почти 270 тонн гуманитарных грузов.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ "Новотроицкое" (Донецкой области) на выезд на временно оккупированные территории последовали 15 грузовиков с гуманитарной помощью от этих организаций.

"Всего оформлено груз весом почти 270 тонн", - сказано в сообщении.