В Киеве введут мораторий на омолаживающую обрезку всех деревьев, кроме аварийных – "Киевская команда"

В Киеве введут мараторий на омолаживающую обрезку молодых деревьев, сообщает пресс-служба депутатской группы "Киевская команда."

"Каждый год безграмотная обработка деревьев приводит к тому, что они начинают болеть, а впоследствии и погибать. Поэтому мы ввели мораторий на два года - пока не будут предложены изменения в Правила благоустройства города (от 25.12.2008) и в других решений Киевсовета, которые влияют на содержание деревьев", - отметил председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский.

По мнению разработчиков проекта введения моратория позволит сохранить деревья, но и сэкономить немалую долю бюджетных средств, которые при омоложении деревьев практически невозможно проконтролировать.

За соответствующий проект решения, соавторства председателя депутатской группы "Киевская команда" в Киевсовете С. Гусовского, депутаты проголосовали 20 декабря.