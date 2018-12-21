События

06:28 21.12.2018

В Киеве введут мораторий на омолаживающую обрезку всех деревьев, кроме аварийных – "Киевская команда"

1 мин читать
В Киеве введут мораторий на омолаживающую обрезку всех деревьев, кроме аварийных – "Киевская команда"

В Киеве введут мараторий  на омолаживающую обрезку молодых деревьев, сообщает пресс-служба депутатской группы "Киевская команда."

"Каждый год безграмотная обработка деревьев приводит к тому, что они начинают болеть, а впоследствии и погибать. Поэтому мы ввели мораторий на два года - пока не будут предложены изменения в Правила благоустройства города (от 25.12.2008) и в других решений Киевсовета, которые влияют на содержание деревьев", - отметил председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский.

По мнению разработчиков проекта введения моратория позволит сохранить деревья, но и сэкономить немалую долю бюджетных средств, которые при омоложении деревьев практически невозможно проконтролировать.

За соответствующий проект решения, соавторства председателя депутатской группы "Киевская команда" в Киевсовете С. Гусовского, депутаты проголосовали 20 декабря.

 

Теги: #киев #украина #обрезка #дерево
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ночь на 21 декабря закрывается движение трамваев маршрутов №№ 8, 29 – КГГА

В Харьковской области пограничники пресекли попытки перемещения в РФ товаров двойного назначения

Нардеп Еленский избран членом украинской делегации в ПАСЕ

УПЦ (МП): Никаких оснований для смены названия у нас нет

Руководство ПЦУ готово к диалогу с духовенством УПЦ (МП)

Выпуск нержавеющей стали в мире за 9 мес. вырос на 10% - ISSF

Моряк Владислав Костишин признает себя военнопленным – адвокат

Аброськин: из Украины был выдворен криминальный авторитет по кличке "Арчи"

Митрополит Епифаний провел встречу послом США в Украине

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 45,8 тыс. человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео: США обеспечат свою безопасность от угроз со стороны ИГ, несмотря на вывод войск из Сирии

Палата представителей США приняла временный бюджет с $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой

Министр обороны США Мэттис уйдет в отставку в феврале – Трамп

Венгерский президент одобрил изменения в трудовом законодательстве

Раненые украинские моряки Эйдер и Артеменко, находящиеся в СИЗО "Матросская тишина", идут на поправку – адвокаты

Лондон и Варшава создадут подразделение по борьбе с российской дезинформацией - Мэй

Навигация на Днепре закрыта

Боевики с начала суток осуществили 3 обстрела позиций объединенных сил, ранен один украинский военный

Порошенко с супругой передали в школы северных районов Донецкой области 14 тыс. учебников на украинском языке

В УПЦ (МП) просят Порошенко ветировать принятый Радой закон о переименовании церкви

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА