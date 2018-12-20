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14:48 20.12.2018

Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в рамках введения военного положения - Порошенко

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Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в рамках введения военного положения - Порошенко

За три недели действия военного положения, объявленного в 10 областях Украины, линия обороны максимально укреплена, а военнослужащие готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокации агрессора, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Заявляю, что сейчас, вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора", - сказал П.Порошенко во время встречи с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в четверг в Донецкой области.

Он отметил, что согласно предварительным результатам, в рамках введения правового режима военного положения уже немало сделано для укрепления обороноспособности Украины.

В частности, по его словам, усилена противовоздушная оборона, наращены силы и средства в Воздушных силах на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, которые граничат с Российской Федерацией и территориями, где дислоцируются ВС РФ.

Глава украинского государства отметил, что украинские военнослужащие эффективно использовали это время для повышения своего профессионализма.

П.Порошенко обратился к бойцам с требованием не утратить наработанный потенциал и навыки, постоянно совершенствовать знания и боевое мастерство, усиливать бдительность, "а в случае обострения – без промедлений выполнить необходимые боевые задачи".

Он также отметил, что военное положение было введено как превентивная мера для того, чтобы "агрессор намного больше цену заплатил, если примет чрезвычайно безответственное решение о продолжении агрессии против нашего государства".

Теги: #порошенко #азовское_море
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