Независимый аудитор в феврале-апреле проанализирует органы прокуратуры на соответствие европейским стандартам – Луценко

Независимый аудитор проведет функциональный анализ системы органов прокуратуры Украины в феврале-апреле 2019 года, заявляет генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Объявляю о начале анализа соответствия структуры прокуратуры европейским стандартам, и будем с колес принимать их рекомендации, уточнять, улучшать систему, чтобы результативность нашей работы общество ощущало в более полной мере", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Генпрокурор подчеркнул, что проведение независимого аудита является его политическим решением, которое поддержали его заместители и западные партнеры.

По его словам, после Администрации президента, которая делала такой анализ еще в 2015 году, Генпрокуратура стала второй институцией, в которой PricewaterhouseCoopers при поддержке Совета Европы проведет функциональный анализ процессов стратегического планирования в прокуратуре, организационной структуры и функционального распределения, существующие рабочие процессы и текущие оперативные нагрузки сотрудников, процессы оценки результативности работы Генпрокуратуры и задачи управленческого персонала в целом.

"За рамками этой работы останется Специализированная антикоррупционная прокуратура… а также военная прокуратура", - уточнил Ю.Луценко.

Он отметил, что аудит будет проводиться с февраля по апрель 2019 года, а его итоги будут обнародованы в апреле-мае, однако будут сообщаться и промежуточные результаты аудита.

Ю.Луценко ожидает, что в результате аудита получит рекомендацию, какой должна быть по-настоящему эффективная структура, какой должна быть система оценки работы прокуроров, какой должно быть взаимодействие между аппаратом и местными прокуратурами.

"Короче говоря, должны быть рекомендации о полной оптимизации работы наших подразделений", - сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что данная работа требует большой ответственности всего аппарата прокуратуры, "который, как и в каждом украинском ведомстве, не привык к внешнему, а тем более по европейским стандартам аудиту".