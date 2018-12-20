События

11:28 20.12.2018

Проект закона об обороте земель сельхозназначения готов – меморандум с МВФ

1 мин читать
Проект закона об обороте земель сельхозназначения готов – меморандум с МВФ

земляРабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве со Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, отмечается в имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" Меморандуме об экономической и финансовой политике.

"Мы продолжим нашу подготовку к созданию прозрачного рынка земли сельскохозяйственного назначения. Рабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве с Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель с целью разрешить продажу земли при условии действия адекватных предохранителей", - уточняется в документе.

Согласно ему, в Украине стартовала кампания по информированию общественности для разъяснения преимуществ земельной реформы.

Теги: #земля #мвф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина отказалась от 2-го уровня пенсионной системы в 2019г и отменит верхний лимит на начисление ЕСВ – меморандум с МВФ

Предоставление очередной финансовой помощи со стороны ВБ и МВФ является сигналом для иностранных инвесторов – посольство Украины в США

МВФ одобрил 14-мес. программу stand by для Украины на $3,9 млрд и 1-й транш ее на $1,4 млрд

Прокуратура через суд вернула из недобросовестной аренды землю стоимостью более 31 млн.грн

Верховный суд отменил решения о передаче земли в Буче родственнику бывшего первого вице-спикера Рады

КС не стал открывать производство о конституционности моратория на продажу земли сельхозназначения

Экс-глава МВФ отправился за решетку мадридской тюрьмы

Украина может получить 8 млрд долларов в рамках новой программы МВФ – аналитик Atlantic Council

МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП

В Харькове выделенная по "кооперативной схеме" земля стоимостью более 7 млн грн возвращена в коммунальную собственность

ПОСЛЕДНЕЕ

Около семи сотен сторонников Московского патриархата устроили молебен под Радой, где будут рассматриваться изменения законов о религиозных организациях

Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в Украине в первой половине 2019г – глава Нацполиции

Франция пока оставляет своих военных в Сирии – министр

Князев обещает адекватную реакцию полиции на попытки захвата церквей в Украине вне зависимости от конфессии

"Борисполь" ограничил прибытие импортных грузов с 24 декабря по 4 января

Первые вертолеты Airbus для органов системы МВД вылетели в Украину - Аваков

Из колонии в Херсонской области сбежал осужденный

Бельгия одобрила в ООН миграционный пакт, ставший причиной правительственного кризиса

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 45,8 тыс. человек

В Карпатах в четверг сохраняется значительная опасность схода лавин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА