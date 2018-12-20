Проект закона об обороте земель сельхозназначения готов – меморандум с МВФ

земляРабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве со Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, отмечается в имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" Меморандуме об экономической и финансовой политике.

"Мы продолжим нашу подготовку к созданию прозрачного рынка земли сельскохозяйственного назначения. Рабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве с Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель с целью разрешить продажу земли при условии действия адекватных предохранителей", - уточняется в документе.

Согласно ему, в Украине стартовала кампания по информированию общественности для разъяснения преимуществ земельной реформы.