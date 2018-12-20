События

07:28 20.12.2018

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ

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За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"19 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за прошедшие и текущие сутки нет", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты украинских войск в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

"Для подавления огневых провокаций противника подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.

В пресс-центре отметили, что с начала суток боевики огонь не открывали.

Теги: #оос #сводка #украина
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