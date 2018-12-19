Резервисты отправятся домой до праздников после завершения военного положения, при условии снижения угроз от РФ - ВСУ

Резервисты первой очереди, которые сейчас находятся на сборах в учетных центрах в связи с введением в конце ноября военного положения в ряде областей Украины, после его завершения смогут еще до праздников отправиться домой, в случае снижения угрозы вторжения РФ на территорию страны, отмечают в профильном управлении Вооруженных сил Украины.

"Целью подготовки резервистов является восстановление навыков одних категорий военнообязанных и обучения остродефицитным специальностям… Резервисты вспоминают приобретенные во время предварительного обучения знания и навыки, свой боевой опыт, который они получили во время участия в боевых действиях в районе проведения операции объединенных сил (антитеррористической операции) и приобретают новые знания", - отметил начальник управления подготовки персонала Главного управления подготовки ВСУ полковник Николай Губинь, слова которого приводятся на странице Генштаба в Фейсбуке в среду.

По его словам, в каждой учебной части созданы специализированные полосы препятствий, на которых выполняются упражнения с повышенной физической и психологической нагрузкой, учитывающие особенности ведения боевых действий для каждого вида (рода) войск.

"В случае снижения угроз по вторжению агрессора на территорию Украины все резервисты уедут до Рождественских праздников домой и встретят их в кругу своих семей и родных", - сказано в сообщении.