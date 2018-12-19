События

06:49 19.12.2018

В собственность государства возвращено помещение Уманского Василианского монастыря стоимостью почти 5 млн грн

1 мин читать

В Умани (Черкасская обл.) в собственность государства возвращено помещение Василианского монастыря, которое незаконно использовал арендатор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Прокуратурой в апелляционном порядке доказано законность и обоснованность исковых требований об обязании арендатора вернуть государственному историко-архитектурному заповеднику "Старая Умань" помещение монастыря Василиан стоимостью почти 5 млн грн", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В прокуратуре напомнили, что защищая интересы государства в сфере государственной собственности, ведомством подан иск к арендатору, который неэффективно использовал помещения Василианского монастыря в Умани под размещение кафе, в связи с чем "потерял право на возобновление договора аренды, однако отказался возвращать государственное имущество после прекращения действия договора аренды".

"Решением хозяйственного суда Черкасской области иск прокуратуры удовлетворен, однако, не соглашаясь с судебным решением, ответчик подал апелляционную жалобу", – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратурой Черкасской области доказана законность и обоснованность исковых требований и решений Северного апелляционного хозяйственного суда арендатора обязали возвратить в государственную собственность незаконно занимаемое помещение монастыря.

"Сейчас решение суда вступило в законную силу, нарушенные интересы государства возобновлены", – резюмировали в прокуратуре.

Теги: #черкасская_область #украина #помещение #монастырь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львове предпринимателя, предлагавшего взятку прокурору, приговорили к 8,5 тыс. грн штрафа

Полиция задержала харьковчанина, вербовавшего женщин для сексуальной эксплуатации в Испании

В среду в 19.00 на Софийской площади Киева зажгут главную елку Украины

На Черниговщине открыли еще один пограничный отряд на границе с Россией

Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан

Прокуратура через суд обязала обеспечить детсад в Харьковской области спецсредствами и пожарной сигнализацией

Предоставление очередной финансовой помощи со стороны ВБ и МВФ является сигналом для иностранных инвесторов – посольство Украины в США

Апелляции на арест пятерых украинских военных моряков рассмотрит суд в Крыму

МВФ одобрил 14-мес. программу stand by для Украины на $3,9 млрд и 1-й транш ее на $1,4 млрд

Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов УПЦ (МП)

ПОСЛЕДНЕЕ

Санкции с КНДР будут сняты после полной денуклеаризации страны

Стена на границе с Мексикой будет не бетонной, а из красиво оформленных стальных реек

Суд в США обязал Google и Facebook выплатить $455 тыс. за нарушения правил политической рекламы

Трамп примет участие в Давосском форуме

Король бельгийцев приостановил процесс отставки премьера

Премьер Бельгии объявил о намерении подать в отставку

На взятке в $2,3 тыс. задержан замглавы поссовета Киевской области

Представители ЕС и Украины обсудили последствия присоединения Крыма к России

ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба

В Нацкорпусе сообщают о блокировании их страниц в Facebook и Instagram и напоминают Климкину, что с украинским сегментом FB до сих пор работает офис в РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА