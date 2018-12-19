В собственность государства возвращено помещение Уманского Василианского монастыря стоимостью почти 5 млн грн

В Умани (Черкасская обл.) в собственность государства возвращено помещение Василианского монастыря, которое незаконно использовал арендатор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Прокуратурой в апелляционном порядке доказано законность и обоснованность исковых требований об обязании арендатора вернуть государственному историко-архитектурному заповеднику "Старая Умань" помещение монастыря Василиан стоимостью почти 5 млн грн", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В прокуратуре напомнили, что защищая интересы государства в сфере государственной собственности, ведомством подан иск к арендатору, который неэффективно использовал помещения Василианского монастыря в Умани под размещение кафе, в связи с чем "потерял право на возобновление договора аренды, однако отказался возвращать государственное имущество после прекращения действия договора аренды".

"Решением хозяйственного суда Черкасской области иск прокуратуры удовлетворен, однако, не соглашаясь с судебным решением, ответчик подал апелляционную жалобу", – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратурой Черкасской области доказана законность и обоснованность исковых требований и решений Северного апелляционного хозяйственного суда арендатора обязали возвратить в государственную собственность незаконно занимаемое помещение монастыря.

"Сейчас решение суда вступило в законную силу, нарушенные интересы государства возобновлены", – резюмировали в прокуратуре.