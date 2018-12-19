Во Львове предпринимателя, предлагавшего взятку прокурору, приговорили к 8,5 тыс. грн штрафа

УЛьвовского предпринимателя, предлагавшего военному прокурору взятку в размере $5 тысяч, приговорили к уплате штрафа в размере 8,5 тыс. грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, основатель строительной компании предлагал сотруднику военной прокуратуры $5 тыс. за закрытие уголовного производства, открытого по факту растраты государственных средств во время строительства жилых домов для военнослужащих и участников АТО.

Предпринимателя задержали во время передачи денег, ему предъявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. Кроме штрафа суд запретил подсудимому 3 года занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти и местного самоуправления.