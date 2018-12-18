Минимум 80 журналистов погибли в мире из-за профессиональной деятельности за 11 месяцев 2018 года – отчет

По меньшей мере 80 журналистов погибли во всем мире за период с 1 января по 1 декабря 2018 года из-за своей профессиональной деятельности, самой опасной страной оказался Афганистан.

Согласно отчету международной неправительственной организации "Репортеры без границ", в общей сложности известно о гибели 80 журналистов, 348 находятся в тюрьме, а 60 - в заложниках.

Афганистан стал самой опасной страной в мире для журналистов в 2018 году – там погибли 15 человек. За ним следуют Сирия (11 убитых журналистов) и Мексика (9).

Что касается заключенных журналистов, то более половины из них содержатся в пяти странах: Китае, Иране, Саудовской Аравии, Египте и Турции.

"Украинский журналист до сих пор удерживается в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" властями, которые обвиняют его в шпионаже. "Репортеры без границ" также зарегистрировали три новых случая исчезновения журналистов в 2018 году: два в Латинской Америке и один в России", - говорится в отчете.