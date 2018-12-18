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10:00 18.12.2018

Нардеп Мищенко внес законопроект об утверждении 15 декабря Днем духовного единства Украины

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Нардеп Мищенко внес законопроект об утверждении 15 декабря Днем духовного единства Украины

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Мищенко предлагает Верховной Раде утвердить 15 декабря Днем духовного единства Украины.

Как сообщает сайт украинского парламента, соответствующий законопроект №9407 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" о праздновании Дня духовного единства Украины зарегистрирован в понедельник.

С. Мищенко предлагает сделать 15 декабря не только праздничным, но и нерабочим днем.

Согласно ст.73 Кодекса о труде в настоящее время в Украине установлены следующие праздничные и нерабочие дни: Новый год (1 января), Рождество Христово (7 января и 25 декабря), Международный женский день (8 марта), День труда (1 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День Конституции (28 июня), День независимости (24 августа), День защитника (14 октября).

Как ранее сообщалось, 15 декабря Объединительный собор в Киеве объявил о создании поместной Православной церкви Украины. Предстоятелем объединенной церкви был избран Епифаний (Думенко).

Теги: #мищенко #церковь
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