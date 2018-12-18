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08:00 18.12.2018

Си Цзиньпин заявил, что в Китае одержана решительная победа над коррупцией

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Си Цзиньпин заявил, что в Китае одержана решительная победа над коррупцией

 В Китае в процессе осуществления реформ и политики открытости удалось добиться решительной победы над проявлениями коррупции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению партийной дисциплины, нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией", - сказал китайский руководитель.

Он выступил на торжественном собрании в Пекине по случаю 40-й годовщины исторического третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва, на котором были заложены основа нынешней проводимой в стране политики реформ и открытости для внешнего мира. Пленум прошел 18-21 декабря 1978 года.

Теги: #борьба #коррупция #китай #председатель
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