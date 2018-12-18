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04:28 18.12.2018

Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру – ТВ

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Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру – ТВ

 Парламент Великобритании посчитал напрасной тратой времени обсуждение вопроса о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй, сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на источнике в офисе премьера.

Источники сообщили, что парламентарии посчитали "трюком" попытку лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина вынести этот вопрос на голосование, отметив, что нет смысла тратить на это время.

Как сообщалось, лидер лейбористов заявил накануне, что из-за неспособности премьера Великобритании Терезы Мэй вовремя провести парламентское голосование о соглашении по Brexit он намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру.

"Единственный способ, о котором я думаю, и который мог бы гарантировать проведение голосования (по Brexit - ИФ) на этой неделе, это вынести на рассмотрение следующее заявление: палата общин не питает доверия к премьеру", - заявил он в понедельник в палате общин.

Дж.Корбин назвал "неприемлемым" предложение Т.Мэй голосовать по этому вопросу после 13 января следующего года.

На прошлой неделе Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.

Затем в комитете консерваторов 1922 прошло голосование о доверии Т.Мэй как лидеру партии, которое она выдержала.

 

Теги: #вотум #великобритания #премьер #отказ
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