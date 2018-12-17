Адвокаты военнопленных украинских моряков намерены встретиться со своими подзащитными до конца года – Полозов

Адвокаты военнопленных украинских моряков в России до конца года встретятся со своими подзащитным, и нет сомнений, что все моряки признают себя военнопленными, подчеркивает руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"До Нового года по графику следственных действий все адвокаты увидятся со своими подзащитными", - сказал Н.Полозов на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он выразил убеждение в том, что как и 8 моряков, которые уже признали себя военнопленными, остальные также признают себя в этом статусе.

"Только сохраняя общую позицию, у моряков есть все шансы... Следствие будет пытаться их рассорить... Команда адвокатов постарается удержать моряков от этих действий", - подчеркнул адвокат.

По словам Н.Полозова, общение адвокатов с подзащитными проходит в следственном управлении ФСБ.

Он также сообщил, что с большей долей вероятности в январе 2019 года следствие и мера пресечения будут продлены.