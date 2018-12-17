"Мисс Вселенной-2018" стала представительница Филиппин

Представительница Филиппин Катриона Грей стала в понедельник победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2018".

Корону 24-летней певице и модели из Филиппин К.Грей по традиции вручила предыдущая победительница - в прошлом году этого титула удостоилась Деми-Ли Нел-Питерс из Южноафриканской Республики.

В официальном аккаунте в Twitter одного из самых престижных в мире конкурсов в области красоты размещена видеозапись с моментом объявления победительницы по итогам конкурса, который в этом году прошел в Бангкоке.

По итогам нескольких этапов различных состязаний филиппинка успешно обошла 93 конкурсанток из разных стран мира.

"Когда мне было 13 лет, моя мама сказала, что у нее есть мечта, чтобы однажды я победила на конкурсе "Мисс Вселеннаая" в красном платье", - сказала К.Грей, одетая в длинное блестящее вечернее платье красного цвета. По ее словам, цвет платья символизирует лаву вулкана Майон на Филиппинах, который последний раз извергался в январе этого года.

Победительница этого года занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, а также работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Сразу же после награждения К.Грей получила поздравления от президента Филиппин Родриго Дутерте. "Все Филиппины гордились госпожой Грей, когда она дефилировала на сцене и демонстрировала неподдельные качества, определяющие истинную филиппинскую красоту: уверенность, грацию, ум и силу перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравительном сообщении главы государства.

СМИ отмечают, что К.Грей стала четвертой представительницей этой страны за всю историю конкурса, которая получила этот титул.

В топ-3 этого года также вошли Мисс ЮАР Тамарин Грин и Мисс Венесуэла Стефани Гутьеррес.

В "двадцатку" самых красивых женщин Вселенной 2018 года также попали представительницы Пуэрто-Рико, Вьетнама, Канады, Коста-Рики, Кюрасао, Непала, Таиланда, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Индонезии, Ирландии, Ямайки, Польши и США.

В этом году в "Мисс Вселенная" впервые приняла участие девушка-трансгендер. Речь идет об испанке Анхеле Понсе. Во время видеоролика-презентации она заявила, что ее цель - не победить, а "просто быть здесь".

Согласно правилам "Мисс Вселенной", минимальный возраст для участия в конкурсе - 18 лет, девушки не должны быть замужем или состоять в гражданском браке. Помимо фотосессий и дефиле, жюри проводит специальное интервью с участницами. Также оценивается их благотворительная деятельность.

Конкурс "Мисс Вселенная" проходит с 1952 года.

В этом году в качестве основной темы конкурса красоты стало "Расширение прав и возможностей женщин". Среди судей были победительницы прошлых конкурсов "Мисс Вселенная", а также женщины-предприниматели и дизайнеры.