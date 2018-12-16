События

23:30 16.12.2018

Вблизи Луганска беспилотник ОБСЕ зафиксировал две гаубицы боевиков

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Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал две гаубицы боевиков в Луганской области, сообщил пресс-центр Организации объединенных сил (ООС).

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 15 декабря 2018 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и дополнением к нему, свидетельствуют, что вооружение и военная техника со стороны наемников вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линий отвода тяжелого вооружения. Так, 13 декабря, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские соглашения.

Теги: #оос #обсе #украина #донбасс
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