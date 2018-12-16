События

16:35 16.12.2018

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии будет торжественно вручен на Сочельник 6 января

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Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии будет торжественно вручен на Сочельник 6 января

 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в состоявшемся некоторое время назад телефонном разговоре Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос об автокефалии новосозданной Православной церкви Украины будет вручен 6 января 2019г.

"Томос, и только что мне это его святейшество (патриарх Варфоломей – ИФ) подтвердил, торжественно будет вручен на наш Сочельник", - сообщил П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Теги: #вселенский_патриарх #порошенко #церковь #томос
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