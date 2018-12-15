События

21:51 15.12.2018

Предстоятель единой поместной автокефальной церкви Епифаний проведет первую литургию в воскресенье в Михайловском соборе Киева

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Предстоятель единой поместной автокефальной церкви Епифаний проведет первую литургию в воскресенье в Михайловском соборе Киева

Первая Литургия Предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины пройдет в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе Киева, сообщил глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"16 Декабря, завтра, в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая Литургия", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Е.Зоря уточнил, что согласно Уставу имя Предстоятеля автокефальной поместной Православной Церкви Украины "возвышается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины".

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Теги: #предстоятель #церковь #украина #литургия #имя
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