Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной православной церкви Украины поедет в Константинополь за Томосом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поедет в Константинополь (Стамбул) вместе с новоизбранным предстоятелем Поместной православной церкви в Украине митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием для получения Томоса.

П.Порошенко, выступая на Софийской площади в Киеве и представляя новоизбранного предстоятеля новой Поместной православной церкви в Украине митрополита Епифания, сказал: "Вместе с Украинским президентом поедет в Константинополь в начале января и получит долгожданный Томос".