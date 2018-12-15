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18:04 15.12.2018

Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной православной церкви Украины поедет в Константинополь за Томосом

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Порошенко заявил, что вместе с новоизбранным предстоятелем поместной православной церкви Украины поедет в Константинополь за Томосом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поедет в Константинополь (Стамбул) вместе с новоизбранным предстоятелем Поместной православной церкви в Украине митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием для получения Томоса.

П.Порошенко, выступая на Софийской площади в Киеве и представляя новоизбранного предстоятеля новой Поместной православной церкви в Украине митрополита Епифания, сказал: "Вместе с Украинским президентом поедет в Константинополь в начале января и получит долгожданный Томос".

Теги: #порошенко #епифаний #церковь #томос
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