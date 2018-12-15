Двери нашей Церкви открыты для всех – предстоятель поместной православной церкви в Украине

Избранный предстоятель Поместной автокефальной православной церкви в Украине, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) призвал всех присоединяться к новосозданной церкви.

"Я хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих в новосозданную Единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви", - сказал он после избрания на объединительном соборе, обращаясь к собравшимся на Софийской площади в Киеве гражданам.