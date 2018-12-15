Депутаты Херсонского облсовета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

Депутаты Херсонского областного совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Херсонской области, сообщает Херсонская областная государственная администрация.

"Сегодня, 14 декабря, на XXII сессии областного совета VII созыва депутаты поддержали предложение, которое внес на Президиуме облсовета, депутат областного совета, председатель постоянной мандатной комиссии, по вопросам регламента, депутатской деятельности и этики, защиты прав и свобод человека, законности и правопорядка, борьбы с коррупцией, по вопросам местного самоуправления и административно-территориального устройства Дмитрий Бутрий относительно отмены решения о региональном статусе русского языка" – говорится в сообщении, на официальном сайте ХОГА в пятницу.

За это решение проголосовало 46 из 64 депутатов облсовета.

Конституционный суд Украины 28 февраля 2018 года отменил своим решением действие "языкового закона" Кивалова-Колисниченко, признав его неконституционным.