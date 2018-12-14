На месте взрыва в жилом доме в Фастове нет признаков воспламенения газа - Киевоблгаз

На месте взрыва в 5-этажном жилом доме в г.Фастове Киевской области нет следов горения газа, заявил технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко.

"Создана комиссия, в состав которой также входит представитель "Киевоблгаза". Эта комиссия установит причины взрыва. Со своей стороны могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, что признаков взрыва бытового газа тут нет", - сказал технический директор "Киевоблгаза" в эфире телеканала "НТН".

Телеканал со ссылкой на свои источники сообщил, что эпицентр взрыва находился в одной из жилых комнат квартиры на 4-м этаже. Члены комиссии не исключают взрыв боеприпасов. Соседи сообщили, что в квартире, где прогремел взрыв, до утра отдыхала шумная компания.

Ранее в этот день в 9:20 в Фастове в пятиэтажном доме по ул.Садовая, 10 произошел взрыв (вероятно, бытового газа) без последующего горения. Разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этажи. Было повреждено 27 квартир в которых проживало 63 человека.

Пострадал один человек.

Эвакуировали из подъезда дома около 10 человек. Сотрудниками полиции осуществляется охрана квартир дома и общественного порядка. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения.