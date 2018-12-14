События

20:08 14.12.2018

На месте взрыва в жилом доме в Фастове нет признаков воспламенения газа - Киевоблгаз

1 мин читать
На месте взрыва в жилом доме в Фастове нет признаков воспламенения газа - Киевоблгаз

На месте взрыва в 5-этажном жилом доме в г.Фастове Киевской области нет следов горения газа, заявил технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко.

"Создана комиссия, в состав которой также входит представитель "Киевоблгаза". Эта комиссия установит причины взрыва. Со своей стороны могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, что признаков взрыва бытового газа тут нет", - сказал технический директор "Киевоблгаза" в эфире телеканала "НТН".

Телеканал со ссылкой на свои источники сообщил, что эпицентр взрыва находился в одной из жилых комнат квартиры на 4-м этаже. Члены комиссии не исключают взрыв боеприпасов. Соседи сообщили, что в квартире, где прогремел взрыв, до утра отдыхала шумная компания.

Ранее в этот день в 9:20 в Фастове в пятиэтажном доме по ул.Садовая, 10 произошел взрыв (вероятно, бытового газа) без последующего горения. Разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этажи. Было повреждено 27 квартир в которых проживало 63 человека.

Пострадал один человек.

Эвакуировали из подъезда дома около 10 человек. Сотрудниками полиции осуществляется охрана квартир дома и общественного порядка. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения.

Теги: #газ #взрыв #фастов #версии
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Фастове подготовили 100 мест для временного проживания жителей дома, где взорвался газ – ГСЧС

Причину взрыва в доме в Фастове устанавливают эксперты, все жильцы эвакуированы – глава Киевской ОГА

Пострадавший от взрыва газа в Фастове получил травму ноги при падении с 5-го этажа – полиция

По состоянию на 10.30 из дома в Фастове, где взорвался газ, 10 человек эвакуированы, один пострадал, жертв нет

Минимум один человек пострадал вследствие взрыва газа в жилом доме в Фастове, под завалами могут находиться люди

В Фастове в пятиэтажке вследствие взрыва газа обрушились квартиры на трех этажах

Белая Церковь осталась без отопления

Один человек погиб при взрыве в аэрокосмическом центре в Индии

У генконсульства США в Мексике прогремел взрыв

На полигоне в Ровенской области взорвался неизвестный боеприпас, ранен военнослужащий 30 ОМБр

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова повторно просит директора ФСБ РФ предоставить ей разрешение для посещения украинских моряков в московских СИЗО

Суд отменил арест средств ряда фирм в отсутствие информации об их близости к Януковичу

Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до четырех - СМИ

В Израиле вслед за Францией начались протесты "желтых жилетов"

Ряд троллейбусов и автобусов изменят свои маршруты в центре Киева 15 декабря в связи с мероприятиями на Софийской площади

СБУ фиксирует рост незаконного оборота оружия в Украине

Представители адвокатов Януковича ищут нарушения тайны совещательной комнаты в Оболонском суде

Музей-галерея «Становлення української нації» вскоре откроется в Киеве

Крымский содовый завод обесточен из-за возгорания на подстанции

В Украине открыто первое уголовное дело за незаконное пересечение границы - глава Госпогранслужбы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА