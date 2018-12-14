Порошенко: Чернобыльская зона становится территорией изменений

Зона отчуждения и обязательного отселения Чернобыльской АЭС в Киевской области в течение последних лет преобразуется в место внедрения новейших технологий и инноваций, отмечает президент Украины Петр Порошенко в своем обращении в связи с Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"Без преувеличения можно сказать, что благодаря энтузиазму, ответственности и высокому профессионализму людей, которые там работают, а также большой международной поддержке Чернобыльская зона наконец становится территорией изменений. Убежден, невзирая на вызовы и трудности нынешнего времени власть шаг за шагом должна максимально использовать все имеющиеся возможности для обеспечения достойной жизни чернобыльцев", - заявляет П.Порошенко.

При этом президент отметил, что с началом российской агрессии в Украине появилась реальная угроза возникновения новых масштабных катастроф. "Поэтому в этой гибридной войне мы вынуждены прибегать к усиленным мерам безопасности на атомных электростанциях, других стратегических объектах, защищать их от вероятных атак террористически-диверсионных групп и новейших киберугроз", - заявил он.

Глава государства выразил благодарность всем участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "Украина никогда не забудет их подвига и самопожертвования ради грядущих поколений. Светлая память героям, которые преждевременно покинули этот миро", - добавил П.Порошенко.