В ходе обысков у священнослужителей УПЦ (МП) собрано достаточно доказательств разжигания межконцессионной вражды - замглавы СБУ

В ходе следственных действий у священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) собрано достаточно доказательств фактов разжигания межконцессионной вражды, отмечают в Службе безопасности Украины.

"Обыски и допросы, которые были, проводились в рамках конкретных уголовных производств, которые открыты не сегодня и не вчера", - рассказал заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в Киеве в четверг.

Он отметил, что в ходе этих обысков были изъяты материалы, которые свидетельствуют о проведении деятельности, направленной на разжигание межнациональной вражды.

"То есть, есть соответствующие доказательства. И в ходе допросов священников тоже. Материалы, которые нами изымались, размещены на сайте СБУ, – можете сами посмотреть, является это законным или противоправным. Я считаю, что если говорят о том, что есть одна вера, а все другие верующие – это неканонично, раскольники – это ограничение их прав", - сказал он.