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23:09 12.12.2018

Порошенко передал президенту Европейского Совета списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии в районе Керченского пролива

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Порошенко передал президенту Европейского Совета списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии в районе Керченского пролива

Президент Украины Петр Порошенко передал президенту Европейского Совета Дональду Туску списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии в районе Керченского пролива.

"Президент Украины призвал лидеров ЕС осудить агрессивные действия России, требовать обеспечения восстановления свободы судоходства, немедленного и безусловного освобождения 24 захваченных моряков и 3 кораблей. Президенту Европейского Совета были переданы списки лиц и кораблей России, причастных к акту агрессии", – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, обнародованном в среду вечером.

П.Порошенко подчеркнул необходимость предоставления мощного и адекватного ответа со стороны ЕС на акт агрессии России против Украины 25 ноября для противодействия стратегии "ползучей оккупации" Кремлем Азовского моря и Керченского пролива.

Теги: #ес #порошенко #украина #списки
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