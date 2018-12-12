События

13:03 12.12.2018

Из Луганска на подконтрольную Украине территорию передали 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания

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Из Луганска на подконтрольную Украине территорию передали 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания

Украинская сторона забрала с неподконтрольной территории Луганской области 42 осужденных, которые изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной украинским властям территории, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что в городке Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области. (…) В этот раз представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Луганской области передали нам 42 человека. Также украинской стороне были переданы их уголовные дела", - написала омбудсмен на странице в Фейсбуке.

Л.Денисова подчеркнула, что это первый случай передачи осужденных с неподконтрольных территорий Луганской области.

"Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории", - добавила она.

Омбудсмен заверила в готовности принять всех без исключения граждан Украины для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко отметила, что передача осужденных состоялась в рамках договоренностей, ранее достигнутых на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске. Эти люди были осуждены до начала войны 2014 года, совершенные ими преступления не связаны с конфликтом на Донбассе.

Она указала, что перемещение осужденных состоялось при участии омбудсмена Л.Денисовой, представителей ее офиса, пенитенциарной службы и представителей СБУ, работающих в гуманитарной группе в Минске, в частности, Юрия Кочанова.

Теги: #заключенные #передача #денисова #омбудсмен
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Интерфакс-Украина
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