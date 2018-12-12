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00:56 12.12.2018

Нападавший получил ранение в перестрелке с военным в Страсбурге

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Нападавший получил ранение в перестрелке с военным в Страсбурге

Французский военный ранил мужчину, открывшего стрельбу ранее в Страсбурге, однако при этом сам получил также ранение, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

После перестрелки нападавшему удалось скрыться. Стражи порядка до сих пор разыскивают его.

Ранее сообщалось, вечером во вторник вооруженный мужчина открыл огонь в центре Страсбурга. Речь идет о 29-летнем молодом человеке, который родился в этом городе. Он ранее уже попадал в поле зрение полиции.

Кроме того, по информации ряда местных СМИ, его должны были задержать этим утром, однако стражи порядка не смогли произвести арест, так как его не оказалось дома. По одним данным, его должны были арестовать по делу о покушении на убийство, по другим - за разбойное нападение.

Согласно последним данным французских СМИ, в результате стрельбы погибли четыре человека. Точной информации о пострадавших на данный момент нет.

Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры приступило к расследованию произошедшего.

Сайт "Дернер нувель д'Альзас" пишет со ссылкой на источник в полиции, что на данном этапе "не исключена версия теракта".

В центральной части Страсбурга в это время года традиционно работает рождественский рынок.

Теги: #страсбург #ранение #франция #нападавший
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