Пожар в резервуаре с нефтепродуктами во Львовской области ликвидирован

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным положениям (ГСЧС) ликвидировали возгорание нефтепродуктов возле нефтяной вышки во Львовской области.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления ГСЧС во Львовской области, пожар в резервуаре с нефтепродуктами локализировали в 14:47 вторника и ликвидировали полностью в 14:51.

Для ликвидации пожара привлекли 46 пожарных и 14 ед. техники.

В результате возгорания никто не пострадал. Огонь уничтожил 60 куб. м зеркала нефтепродукта. Сумма убытков оценивается. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось, пожар возле нефтедобывающей вышки в Дрогобычском районе Львовской области вспыхнул во вторник около 10:00.