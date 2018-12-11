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14:46 11.12.2018

Во Львовской области горит резервуар с нефтью

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Во Львовской области горит резервуар с нефтью

 Резервуар с нефтью емкостью 20 кубометров горит в Дрогобычском районе возле нефтяной вышки, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, вышка размещена на территории Попеливского сельсовета. Пожар вспыхнул около 10.00. Угрозы для населения нет.

По соседству с очагом пожара находятся еще два склада с нефтепродуктами.

К ликвидации пожара привлекли 37 пожарных и 9 единиц техники. В данное время они проводят пенную атаку, чтобы погасить огонь.

Теги: #львов #нефть #пожар
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