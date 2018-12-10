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19:20 10.12.2018

Экс-милиционер подозревается в похищении двух граждан Марокко - прокуратура

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Экс-милиционер подозревается в похищении двух граждан Марокко - прокуратура

Харьковская местная прокуратура №1 утвердила подозрение 38-летнему бывшему капитану милиции, который похитил двух граждан Марокко с целью вымогания денег.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчину задержали непосредственно на месте преступления. При себе у него обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году.

"По объяснениям задержанного, документ остался после увольнения из органов. Проводятся все необходимые следственные действия для установления других лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

О похищении двух граждан Марокко правоохранителям сообщила жена одного из потерпевших. Она рассказала, что вечером 6 декабря ее мужа и его земляка прямо посреди улицы посадили в автомобиль неизвестные мужчины и увезли в неизвестном направлении. После этого связь с мужем она потеряла.

Потерпевших нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую сумел включить на мобильном один из похищенных.

По данным следствия, марокканцев удерживали в гаражном кооперативе ради денег. Похитители представились им правоохранителями и угрожали лишением свободы, если те не передадут им 5 тыс. долл.

По словам одного из потерпевших, мужчины, называвшие себя полицейскими, имитировали его задержание и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли его с другом в гараж.

Мужчину задержали по подозрению в вымогательстве и похищении двух граждан Марокко (ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины).

"Поскольку у органов следствия есть обоснованные основания полагать, что к похищению иностранцев могут быть причастны действующие сотрудники полиции, в настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в Государственный бюро расследований", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Теги: #криминал #харьков
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