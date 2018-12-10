Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился итальянским актером Плачидо

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще одной фамилией перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 10 декабря, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошел итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесено 145 человека.